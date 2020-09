Galerii ⟩ Treimani bändide päeval selgusid parimad

26. korda kogunesid ansamblid Treimani rahvamajja, niisiis on see üks pikemaajalisi muusikaüritusi Pärnumaal. Korraldaja Viljar Soomre sõnul on sündmus justkui muusikute kokkutulek. “Igal aastal bändid vahelduvad, kuid leidub ka neid, kes on alati olnud,” lausus ta. Muusikaspekter oli ansamblitel lai, seega leidis iga kuulaja meelepärase: ette kanti nii rahva­likku lõõtsamuusikat, tuntud poplugusid kui ka energilist rokki. Kuna kevadel jäi koroonaleviku tõttu pidamata Euro­visiooni lauluvõistlus, esitasid ansamblid kohustusliku etteastena Eurovisioonil kõlanud laule läbi aegade.