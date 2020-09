Video ⟩ Parima kange koduõlle pruulis pärnakas

Võistluse peakorraldaja Sulev Linnu ütlust mööda on Samorokov tuntud kodupruulija, kes aasta-aastalt oma oskusi lihvinud. “Seekord temalt konkursile esitatud 11,5protsendine odravein Nõiapuu oli sellele õllestiilile omaselt hapukas ja marjase maitsega, kuid komisjoni hinnangul siiski üllatuslike nüanssidega ja väga hästi läbi mõeldud maitsekooslusega jook,” põhjendas Lind võitjavalikut. Ehkki nime poolest vein, kasutatakse seda tüüpi õlle tegemiseks teravilja, peamiselt odralinnaseid.

Lind märkis, et odravein nõuab kannatust, sest nagu vein valmib seegi jook pikalt laagerdudes. Korraldaja avaldas heameelt, et kodupruulijad on jõudnud nii kõrgele tasemele.