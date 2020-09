Perearstide seltsi juht: Kas peaksimegi istuma kodus ja ootama riigilt järgmist korraldust?

Vallikivi tõdes, et kevadel hoo sisse saanud koroonaepideemia osutus arstidele väärtuslikuks õppetunniks, ent ta ei ole kindel, kas sel ajal omandatud kogemuste abiga on sügisele lihtsam vastu astuda. “Kevadel õpitu on paljudel meelest läinud,” põhjendas ta. Tuues näite, et inimestel on ununenud, et aega broneerimata ei tohiks arsti vastuvõtule tulla.