Sündmusele reageerinud politseinikud tuvastasid, et purustatud on poe pangaautomaat. “Praeguseks kogutud tõendid viitavad, et automaadist üritati kätte saada sularaha,” rääkis Sempelson, lisades, et see siiski ei õnnestunud, samuti ei saanud keegi kannatada. “Uurijad teevad praegu sündmuskohal tööd ja kõiki täpsemaid asjaolusid selgitatakse.”