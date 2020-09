Eestis on septembrikuine alkoholivaba kuu saanud alguse kunagisest sõpruskonna algatusest, mis näitab, et need, kes joovad alkoholi, tunnetavad sageli ise vajadust oma käitumisharjumusi korrigeerida või muuta. FOTO: Urmas Luik

Tõenäoliselt on suurem osa inimesi aeg-ajalt tabanud ennast mõttelt, et võiks alkoholi joomist vähendada või selles hoopis ­pausi teha, kuid pole alustamiseks leidnud seda õiget hetke. Skeptikud jällegi väidavad, et üks alkoholita kuu ei muuda midagi. Tegelikult aga on selgunud, et sellise ettevõtmise mõju kestab arvatust palju kauem.