Lugeja küsib: miks peab presidendi auto sõitma sireenide saatel?

Politsei- ja piirivalveameti isikukaitsebüroo juht Andris Viltsin selgitas, et nii presidendi sõiduk kui saateauto on alarmsõidukid ja kui need liikluses osalevad, on kõige olulisem tagada turvalisus. “Pean siin eelkõige silmas teiste liiklejate turvalisust, aga ka inimest, keda saadame,” sõnas Viltsin.