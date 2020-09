“Säärases olukorras teatan kurbusega, et Pärnu Harmonica festival jääb tänavu ära,” avaldas muusikasündmuse peakorraldaja Elmar Trink. “Rahvusvaheline muusikasündmus, mis on igal aastal toonud Pärnusse suupillimängijaid kümnetest riikidest, ei saa toimuda olukorras, kus liikumisvabadus on piiratud. Samuti ei tohi festival soodustada viiruse levikut osalejate ja publiku hulgas. Loodame väga, et aastavahetuseks on leitud efektiivne vaktsiin ja saame taas Pärnus kokku juunis 2021. aastal.”