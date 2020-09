Andres Metsoja: Ise sa oled üks biidermeier

Vaatamata kõigele kaalub tema poolt tehtu, aga ka visioon suvepealinna tulevikust üles palju. Nii võibki kätt südamele pannes sõnada, et tegemist on inimesega, kes oma ea ja saavutatu eest väärib alati lugupidavat kohtlemist. Seda eelkõige volikogu saalis, kuhu linlased on valinud esindajad.

Kui linnapea Romek Kosenkranius ja volikogu esimees Andrei Korobeinik kutsusid auväärt Soosaare linnavolikogu saali tutvustama Pärnu Kunstisadamaga seonduvat eeldas enamik, et arutelu saab olema asjalik. Õnnetuseks läks teisiti. Siinjuures tuleb nimetada, et iga koalitsioon on oma liikmete nägu. Nii on ka sillakoalitsioon iga hinna eest linnapea toolist kinni hoidva Kosenkraniuse, volikogu esimehe Korobeiniku ja ülimalt mitmekülgsete huvidega Heldur Paulsoni nägu.