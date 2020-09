Galerii ⟩ Paikuse matkaõhtul mängiti tulega ja lennutati õhku

Matkaõhtust võttis osa 15 kuueliikmelist meeskonda ehk kokku seikles eile Paikusel sadakond inimest. “Tahtjaid on viimasel ajal küll rohkem olnud, aga saame võtta vaid nii palju meeskondi, kui palju kontrollpunkte meil on”, märkis Valter, kelle sõnutsi on viimastel aastatel selgunud matkaõhtul osalejad loosi teel, sest ise seda valikut teha, kes peab välja jääma, on ääretult raske.