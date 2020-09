“Tõsisemas mängus ehk Selveri vastu jäime rünnakuga hätta. Võistkond on veel ebaühtlane ja sättida on kõvasti. Kaitsemäng ja serv toimisid hästi, aga rünnakul jäime vähe sirgjooneliseks – ei leidnud osavusgeeni üles,” seletas peatreener Avo Keel ja lisas, et teises mängus polnud vastane sellest klassist, kus pidanuks vaeva nägema.