Majandusanalüütik: Kuidas läheb Soomel?

Peale kaubavahetuse leidub muidugi rohkem põhjusi, miks olla kursis Soome majanduses toimuvaga. Alustuseks on paljud Eesti edukad ärid saanud alguse just põhjanaabrite investeeringutest siia. Ka praegu on Soome residendid ühed suurematest välis­investoritest Eestis, moodustades pea neljandiku kõigist siia tehtud otse­investeeringutest. Seetõttu leiab Eestist ilmselt tuhandeid ettevõtteid, mis on seotud Soome ettevõtete väärtus­ahelatega. Nende kõrval tegutseb hulk Eesti kapitalile kuuluvaid ettevõtteid ise otse Soome turul, pakkudes seal nii kaupa kui ka teenuseid.