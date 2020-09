Teemast kantud plakatitega varustatud meeleavaldajad marssisid mitu korda linnavalitsuse ukse eest läbi ja tegid ringi ümber hoonegi. Vanaparki tagasi jõudes võtsid kooli toetuseks sõna nii õpilased kui vilistlased. “Meie eesmärk on näidata linnavalitsusele, et me oleme nõus pidama läbirääkimisi, aga palun ärge tehke seda otsust meie eest ära. Ärge võtke meilt võimalust valida,” kõneles üks meeleavalduse korraldajaid, PTG õppur Sten Rokicki. “Me soovime, et mõlemad koolid säiliksid eraldiseisvalt.”