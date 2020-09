Galerii ⟩ Uppuja külmas jõeveest väljatoomine ja arvukad tulesurmast päästmised päädisid Elupäästja medaliga

President Kersti Kaljulaid avaldas oma kõnes lootust, et möödunud aasta on tekitanud olukorra, kus hakkame laiapindsesse riigikaitsesse ja ühiskonna kriisivalmidusse tõsisemalt suhtuma. „Igaks meist võib ootamatult sattuda liiklusõnnetuse, tulekahju, lähedase inimese terviserikke või ka võhivõõra inimese uppumise tunnistajaks. Me ei saa selliseid olukordi kunagi lõpuni ära hoida ega välistada, küll aga nendeks paremini valmis olla,“ lausus riigipea ning nentis, et mida rohkem on ühiskonnas julgeid ja ennastsalgavaid, aga ka teadlikke ja oskuslikke inimesi, seda vähem on kaotatud elusid.