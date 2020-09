Kuna koroonaviirus levib taas hoogsalt, külastasin Pärnus nelja toidukauplust, et vaadata, kui agarad on inimesed käsi desinfitseerima ja maski kandma. Arvasin, et kohtan ilmselt mõnd üksikut maskikandjat, kuid uskusin, et käte puhastamise võimalusest haarab vähemalt pool poodlejaist.