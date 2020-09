On haldjad sind kuidagi aidanud tegemistes? On sul ehk mõni tõestisündinud lugu rääkida?

Lugusid, kuidas need tegelased on mind aidanud, on lõputult.

Kord tegime metsas puid ja mingit palki nihutades tõmbasin selja ära. Oli valus, aga töötasin edasi. Õhtul läksin valuga magama ja hommikul ärkasin veel suurema valuga. Sel päeval pidi traktor tulema palke tõstma ja mina aitama. Võimlesin, et kuidagi üldse kuidagi voodist välja saada, läbi häda sain riidesse ja õue. Mõtlesin, et tööpäevast küll asja ei saa. Traktorist jõudis kohale ja hakkasime siiski vaikselt toimetama. Mul oli tõesti valus ja siis ütlesin metsale südamest: “Mets, palun aita mind, tee mu selg terveks!”

Traktor tõstis ikka palke ja üks tüvedest oli kuidagi halvasti jäänud. Vältisin kummardamist ja mõtlesin, et parem virutan palgile jalaga, et too paremini traktorile ette läheks. Hetkel, kui enda arust palki lõin, kadus see ära. Saad aru, palk haihtus!