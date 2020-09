Pärnus on ikka ja jälle kõneaineks olnud, kuidas pikendada turismihooaega. Kohvikute päevad, valgusfestival, presidendi kohalolu – need on tänavu suvepealinnale septembris ohtralt tähelepanu ja siia külalisi toonud. Arvan, et päikeselised päevad ja rekordpügalate lähistele küündiv õhusoe on andnud kõikide nende ürituste õnnestumisse oma panuse. Mälu- ja muidu pildid jäävad ikka kaunimad, kui taevas on pilvitu ja nina ­pole külmast tuulest punane.