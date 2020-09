Sadama korvpallimeeskond alustas hooaega suure võiduga

“Võitsime 40ga: midagi ikka näitab meie tasemest, et me ei lase esiliiga tiimil vähemalt esimeses mängus ennast ära suruda. Mäng oli pisut rabe, aga tegime omad ära. Treener katsetas erinevaid variante,” kommenteeris Valge tiimi vahendusel ja arvas, et järgmine matš sama tiimi vastu tuleb veelgi parem. “Rünnak võiks veidi paremini joosta, kaitseski tuleb laste eksimusi sisse - rabistame võib-olla liiga palju.”

Valge tunnistas, et hooaja eel oli palju mõtlemist, millise tiimiga liituda, ent lõpuks oli Pärnu loogiline variant. “Mina tahtsin ja Pärnu tahtis - nii see leping tuli. Oleme kõvasti trenni nühkinud, kokkumäng on päris hea. Arvan, et nüüd nende (karikavõistluste, M. P.) mängudega läheb asi veel paremaks,” kommenteeris varemgi Pärnu esindusmeeskonnas pallinud korvikütt ja kinnitas, et sooviks hooaja lõpus medalit.