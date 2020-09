Novira E10 teatas uue kunsti muuseumi ruumide sulgemisest

Novira E10 juhatuse liige Aleksei Nikolajenko ütles pressiteate vahendusel, et taoliste äärmuslike meetmete rakendamisega oodati aastaid, kuid igal asjal on piir. "Kahjuks on tegemist kõige klassikalisema puuküürniku juhtumiga - muuseum ei ole ruumide kasutamise eest viimased kolm aastat tasunud meile sentigi," selgitas Nikolajenko, kelle sõnul esitas hoone omanik Uue Kunsti Muuseumi sihtasutusele seoses lepingu mitte täitmisega ja sellest tuleneva võlgnevusega juba 15. märtsil 2018. aastal hoone vabastamise nõude.