Nakatunute read täienesid, Pärnumaal on diagnoosi saanud viis inimest

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam ütles, et kahe nädala jooksul on Pärnumaal tuvastatud viis koroonaviirusega nakatunut. Selles arvestuses kajastub tänahommikune positiivne testitulemus, mille sai pealinnas elav pärnumaalane.

Lääne regionaalosakonna jälgimise all on Pärnumaal 25 lähikontaktset, kellest 11 ei ela siin kandis.

Terviseamet tuletab meelde, et kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisest alla kahe meetri kaugusel ja üle 15 minuti, on haigena koosviibimisele minek kindel viis sõpru nakatada – sageli veedetakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ja räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viirusosakestel aga veel paremini levida.

Terviseamet märgib tänases pressiteates, et olukord nakkuse levikul muutub iga päevaga tõsisemaks ja on oluline, et inimesed kasutaksid kõiki viise, pidurdamaks viiruse edasist levikut.

Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis tasub kanda maski – siseruum on rahvarohke, kui inimeste vahel pole võimalik hoida kahemeetrist vahemaad. Suu ja nina katmine takistab pisikute levimist. Kandke kaitsemaski juhiste järgi. Meditsiinilist maski tuleb kanda, värviline pool väljas. Mask ei asenda teisi nakatumist vähendavaid abinõusid, nagu näiteks kätepesu või aevastamisel-köhimisel suu ja nina katmine kas ühekordse salvräti või varrukaga. Eriti oluline on end kaitsta haige lähikontaktsena.

“Kui on nakatumise kahtlus, tuleb püsida kodus ja helistada oma perearstile, kes saab suunata testima. On väga oluline, et nakatunud ja nende lähikontaktsed jääksid kiiresti isolatsiooni, et viirust mitte levitada,” toonitab terviseamet käitumisjuhiseid viiruse leviku tõkestamiseks. “Ainult nii saame hoida viiruse leviku kontrolli all ning kaitsta riskirühmade inimeste elu ja tervist.”