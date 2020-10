Pärnumaal diagnoositi koroonaviirus ühel isikul, haiglaravil on samuti üks inimene

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 37 inimesel.

Ida-Virumaale lisandus 27, Võrumaale seitse ning Viljandi- ja Põlvamaale kaks kooronaviiruse juhtu, Tartu- ja Pärnumaale mõlemasse üks nakatunu. Neljal positiivse analüüsivastuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Üldjuhul on sel juhul tegemist välismaalasega.

Pärnumaa ainus uus juhtum on seotud nakatumisega töökohal: ta sai nakkuse Tartus koolitusel. Inimene suunati koju isolatsiooni juba enne positiivse analüüsivastuse selgumist, sest selsamal koolitusel osales teadaolevalt üks viirusekandja. Sel põhjusel ei käinud täna positiivse vastuse saanud inimene nakkusohtlikul perioodil tööl. “Ainukene kontakt oli tal perest,” ütles terviseameti Lääne osakonna juhataja Kadri Juhkam.

Pärnumaal on jälgimise all viis positiivse analüüsivastuse saanut, samuti 17 nende lähikontaktset.

Pärnu haiglas on maakonnast ravil üks koroonadiagnoosiga inimene. 1966. aastal sündinud patsiendi seisund pole Juhkami andmeil kriitiline. “Minu teada ei ole ta isegi juhitaval hingamisel, ei saa hapnikuravi. Lihtsalt on arstide jälgimise all haiglas, kuna palavik oli juba nii mitmendat päeva, et otsustasime: on aeg,” seletas Juhkam.

Kogu Lääne regionaalosakond jälgib praegu ligemale 250 inimest, kellest 26 on haigestunud. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 50,64.

Praeguseks on haiglates lõpetatud 467 COVID-19 haigusjuhtumit 454 inimesega.1. oktoobri seisuga on tervenenud 2 643 inimest. Neist 2028 (76,7 protsendi) haiguslugu on lõpetatud, 615 isiku puhul (23,3 protsendil) on positiivsest testist möödas üle 28 päeva ja inimene ei ole haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.