EOK tunnustas kodumaakonna sportlikemat peret

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnutsi tänatakse peresid, kus kõik liikmed liikuda armastavad. “EOK üks prioriteete on perespordi edendamine. On selge, et lasteaedadel, koolidel ja spordiorganisatsioonidel on suur ja toetav roll igapäevase liikumisaktiivsuse tõstmisel ja liikumiseks lahenduste pakkumisel, kuid lõpuks taandub kõik siiski pere väärtustele ja hoiakutele,” rääkis Lusmägi.