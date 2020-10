“Prokuratuuril on alust järeldada, et varasemad karistused, sealhulgas ära kantud vangistus, ei ole küllaldast mõju avaldanud, sest teda on taas alust kahtlustada varguste toimepanemises,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Teeli Mägi vahistamise tagamaid.