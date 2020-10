Autojuhi teenus, mille vald abivajajaile võimaldanud on, käib Talile majanduslikult üle jõu. Sõite on tal aga palju. Ise veereks ta hea meelega asju ajama ja poodi oma elektrilise tooliga, kui vaid sildade seisukord seda lubaks. Nii on Seljametsa silla pealesõidu kalle on järsk, tee konarlik, kõnniteele pikendatud piirded vanal sillal samuti puuduvad. See koht pole sugugi ainus lõks.