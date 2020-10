Ööpäevaga lisandus kaks koroonaviiruse kandjat

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 31 inimesel. Harjumaale lisandus 26, Pärnu-, Põlva- ja Valgamaale kaks juhtu. Lääne-Virumaale, Saare-, Võru- ja Viljandimaale tuli juurde üks koroonaviiruse kandja.

Neljal positiivse analüüsivastuse saanul puudus registris märgitud elukoht. Üldjuhul on sel juhul tegemist välismaalasega.

Pärnumaa nakatanute haigestumise asjaolud on täpsustamisel.

Terviseameti Lääne regionaalosakod jälgib üle 260 inimest, kellest 31 on haigestunud. Võimalik on eristada kahte kollet: Haapasalu nostalgiapäevade kuue haigestunuga kolle ja Saaremaa samuti kuue haigestunuga perekondlik kolle.

Viimase 14 päeva haigestumus riigis 100 000 inimese kohta on 53,05. Haiglaravil on 36 inimest, möödunud ööpäeval suri Tartu ülikooli kliinikumis 83aastane naine. Kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunut.

Tänahommikuse seisuga vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti neli patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati viis.

Kevadest alates on Eesti haiglates lõpetatud 473 COVID-haiguslugu 460 inimesega. Tervenenud on 2728 koroonapatsienti. Neist 2088 haigusjuhtum on lõpetatud, 640-l on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja inimene pole haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.