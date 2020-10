Puhumisreididel tabati hulk joobes juhte

Pärnu politseijaoskonna välijuht Rein Jõgeva ütles, et täna kontrolliti Pärnu linnas ja maakonnas 866 autojuhi kainust, mille käigus tabati kaks alkoholi tarvitanud autojuhti, kelle suhtes alustati väärteomenetlust. Lisaks tabati kolm sõidukijuhti, kelle väljahingavas õhus mõõdeti küll alkoholisisaldus, kuid see jäi alla seaduses ettenähtud piirmäära ehk menetlust nende suhtes ei alustatud. "Küll aga kõrvaldasime need juhid liiklusest seniks, kuni neil enam väljahingatavas õhus alkoholi ei olnud," märkis Jõgeva.