Meri võttis Kihnu viiulifestivalil osalenud pantvangi

“Olin just koju jõudnud, kui avastasin alguses hääletu peal ­olnud telefonist mitu pilliõpetajate vastamata kõnet ja mõtlesin, et asi ei saa õige olla. Veerand ­pärast kümmet helistas Jaanus Põlder, et “tead, Marju, me keera­sime praamiga otsa ringi ja oleme Kihnus tagasi”. Ja siis said meie seiklused alguse,” rääkis Vesik 4. oktoobrist, mil tugev tuul katkestas Kihnu ja mandri vahelise ühenduse.