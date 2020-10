Varje Tipp: Hirmul on suured silmad ehk Koolide ühendamist ei pea kartma

Pärnu täiskasva­nute gümnaasiumi (PTG) ja Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) ühinemise idee ei ole uudis – mõte on kohalikus inforuumis keerelnud 2018. aastast. Kuid nagu suurte muutustega kavandamisfaasis sageli juhtub – ja on juhtunud praegugi –, on koolide liitmise mõte jäänud paljudele arusaamatuks ja toonud kaasa tegelikkust moonutavat infomüra.