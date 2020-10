Pärnu Vaprus langes karikasarjas meistriliiga tiimile, Vändra Vaprus alistas esiliigas punase laterna

Esiliiga liider on 54 punktiga Pärnu Vaprus, edestades Maardu linnameeskonda, kel mängitud üks kohtumine vähem, kahe silmaga. Vändra Vaprusel ja PJK-l on 25 mängust 29 punkti ja sellega ollakse seitsmendal ja kaheksandal kohal ja mõlemal on veel šanss pääseda esimese kuue sekka, kes hakkavad 27. vooru järel omavahel kõrgemaid kohti selgitama. Nelja punkti kaugusel on FC Flora U21, kel mängitud üks kohtumine vähem ja viie silma kaugusele jääb Tartu Tammeka U21 tiim.