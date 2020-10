Lugejakiri: Kiusamisvaba kool? Tõesti?

Ometi on mõnes kiusamisvabas koolis kiusamist tunda õpetajateltki. Uskumatu, aga tõsi. Kurb on mõelda, et juba algklassilaps peab sellise taagaga iga päev koolis käima.

Hommikul ärgates on esimene mõte, et millised probleemid täna õpetajaga tulla võivad. Ma ei väidagi, et lapsed pole kunagi milleski süüdi, aga täiskasvanud inimene – õpetaja, kes usutavasti on õppinud veidi ka psühholoogiat – peaks ju ometi suutma asju lahendada last kiusamata.

Võib-olla ongi probleem just selles, et asju ei lahendata? Tihtipeale nii ongi. Kujutame ette, et ühe lapse nimi on Madis ja teine on Priit. Lapsed on vahetundides väljas joostes ülemeelikud. Juhtub näiteks, et Priit jookseb Madisele oksaga vastu selga. Madis saab haiget. Nüüd on valida: kas teha tagasi või minna õpetajale muret kurtma.

Tagasi teha tänapäeval ei tohi, sellest on palju juttu olnud. Laps läheb õpetajale juhtunust rääkima ja samal ajal võib-olla kurdab veidi seljavalu. Mida teeb õpetaja? Ütleb, et ei ole hullu midagi, läheb üle. Ja sellega asi piirdub.

Võib juhtuda ka, et laste vahel tekib sõnelus ja Priit lükkab Madist. Madis, teades küll, et ei tohi tagasi teha, otsustab seekord ise "kätte maksta" ja lükkab samamoodi siiski Priidu pikali. Nüüd läheb Priit "kaebama". Mida teeb õpetaja? Õpetaja võtab Priidu käekõrvale ja nad lähevad Madise juurde. Madisele selgitatakse, et ei tohi teistele haiget teha. Madis üritab ennast kaitsta, kuid ometi jääb süüdi, kuna "tegi tagasi". Kus on õiglus?

Madis ja Priit istuvad klassis. Õpetaja räägib tahvli ees. Järsku otsustab Priit, et ta ei taha enam õppida, ja viskab töövihiku vastu tahvlit. Õpetaja ütleb, et kui ei taha õppida, siis joonista. Madis läheb koju ja palub vanematelt selgitust, miks osa peab tunnis õppima ja teised ei pea. Kas pole ebaõiglane?

Madis pole tõesti kukupai, vaid krutskeid täis nagu enamik lapsi. Aga mis on tema suurim "viga"? Miks ta õpetajale ei meeldi?