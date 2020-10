Galerii ⟩ Kestuskross tõi Paikusele 109 spordisõpra

“Ilmataat oli seekord meie vastu armuline,” ütles võidusõidu peakohtunik Sulev Tõnisson. “Rada oli hea, kuna eile õhtul sadanud vihm kastis liivast pinnast sedavõrd, et sõitjad ei pidanud tolmu sisse hingama. Ma kartsin, et seekord tuleb vähe sõitjaid, kuna lätlased, leedukad ja soomlased jäid koroona tõttu kõrvale, aga õnneks läks teisiti. Tundub, et kestuskross on harrastajate seas taas ausse tõusnud.”