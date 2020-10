Galerii ⟩ Seljametsa sügislaadalt leidis eriilmelist kaupa

Grillimeister Argo rääkis, et tegu on eestimaise kanaga, mille ta on kohapeal ise maitsestanud ja seejärel umbes kolmeks tunniks suitsuahju pannud. “Mõte sai alguse Jäneda laadalt, kui tahtsin osta suitsukana. Kuni ringi käisin, oli kõik ära müüdud,” lausus ta ja lisas, et siis tuligi idee seda ise pakkuma hakata. Argo sõnul ei olnud põhjust ostjate puuduse üle kurta. Ühe priske kana sai tema käest 15 euro eest.