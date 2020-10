Hiina plakatikunst on Kekishevit alati paelunud, sest biennaalide ja triennaalide kaudu on see viimase paarikümne aastaga saavutanud jõulisuse. Kuna hiinlased on leiutanud ­paberi, ei ole plakati tegemine neile kaugeltki võõras ja nad on tänapäeval üleilmselt hinnatud. Näiteks valis Lahti biennaali ­žürii ülejäänud anonüümsete tööde seast enim välja just hiin­laste omi.