9:0 ⟩ Flora tuli Pärnus Eesti meistriks

Matši lõpuks lõi florakate kapten ja koondislane Katrin Loo neli väravat ning suurendas hooaja saldot 33 tabamuseni, mis on liiga parim näitaja. Getter Saar lisas kaks ja Saron Läänmäe, Ariina Mürkhain ning Anastasia Ivanova ühe tabamuse.

Flora on nüüd 49 silmaga püüdmatus kauguses. See oli pealinna naiskonnale kolmas järjestikune Eesti meistrikuld.

Sakul ja Tallinna Kalevil on mäng vähem mängitud, punkte vastavalt 35 ja 30. Pärnul on kolm vooru enne lõppu 22 silma, mis tähendab, et debüüthooaeg tippkonkurentsis lõpetatakse suure tõenäosusega neljandal kohal.