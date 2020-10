Kultuuriministeerium avaldas Läänemere kunstisadama rajamisele toetust

“Idee Läänemere kunstisadam rajada on inspireeriv ning kultuuriministeerium toetab seda. Pean kunstisadama arendamisel väga oluliseks sammuks, et kultuuriministeerium suudab riigieelarvest tagada investeeringuraha objekti esimese etapi lõpetamiseks,” kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas. “Praegu on see raha olemas ja ootab Pärnu poole saatmist. Ettepanekud, kuidas ühiselt edasi liikuda, oleme teinud sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogule.”