Pealinna trios on muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunikud Krista Karro ja Maili Roio ja looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama, punaka pluusi seljal kollane piksenool. Ekraanil avaneb arvutikaart ­Euroopa kaheksa näidisalaga, neist põhjapoolseim on Eesti oma Liivi lahega. Juurde jookseb jutt, et projekt Pericles hõlmab mereala ruumilist planeerimist, sinimajandust, veealust kultuuripärandit, ranniku matkarada.