Seljametsa külas elaval elektrilise ratastooliga liikuval pensionäril Elle-Mai Talil oli suur mure: ta ei pääsenud kui­dagi üle kergliiklustee sildade peretohtrile ega poodi. Tema ja probleemi kaema läinud ajakirjaniku juurde juhuslikult sammunud linnaametnik ütles küll, et tee kalle on täpselt 12 kraadi, nagu peab, kui eakas naine taas vaevaliselt silda ületada üritas. Kuid see teadmine ei pannud ratastooli teps mitte paremini sõitma.