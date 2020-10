Pärnumaa koroonaviirusesse nakatunute nimekirja lisandus veel üks inimene

Pärnumaale lisandunud juhtumi asjaolud on veel selgitamisel. Pärnumaal jälgib terviseamet praegu kaheksat nakatunut, kellest neli on saanud viiruse välismaalt: kaks Rootsist, üks Ukrainast ja üks Saksamaalt. Ühe nakatunu puhul on kokkupuute koht teadmata.