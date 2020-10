Pärnumaa nakatunute nimekirja lisandus veel üks inimene

Pärnumaale lisandunud juhtumi asjaolud veel selguvad. Praegu jälgib terviseamet maakonnas kaheksat nakatunut, kellest neli on saanud viiruse välismaalt: kaks Rootsist, üks Ukrainast ja üks Saksamaalt. Ühe nakatunu puhul on kokkupuutekoht teadmata.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid analüüsivastuseid Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 17 inimesel. Ida-Virumaale lisandus viis ja Tartumaale viis nakatunut. Pärnu- ja Saaremaale mõlemasse üks. Seitsmel positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Üldjuhul on siis tegemist välismaalasega.

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib 62 inimest, kellest 17 on haigestunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,74.

Tänahommikuse seisuga on haiglas 30 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neist kaks. Koju saadeti neli inimest, kaks inimest viidi üle mujale osakonda ja üks haige Ida-Viru keskhaiglast teise haiglasse. COVID-19 haiguslugusid avati kaks. Surmajuhtumeid viimase ööpäeva jooksul ei lisandunud, seni on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.