Pärnu kandi spordirahvas on pikisilmi oodanud, millal Reiu-Raeküla terviserada nüüdisajastama asutakse: üle kümne aasta on siin-seal räägitud, et kõrgelt hinnatud liikumise-Meka vajab heitlike talvede tõttu võimalust kunstlund toota ja laotada, et koduuksest mõistlikus kauguses kehalist koormust nautida.