Kõigi rahvaste peretraditsioonidel on pikk ajalugu. Eriti puudutab see pärimuslikku pulmakombestikku, mis on kõige rikkalikum, mõtestatum ja püsivam läbi sajandite. Vana aja pulmatseremoonia oli nagu suur lavastus, kus iga tegevus kandis maagilist tähendust ja tegelastel oli sügav mõte.