Üritus korraldati selleks, et sombusel ja pimedal ajalgi jätkuks suvepealinnas tegevust. FOTO: Mailiis Ollino

Toiduedendaja Aivar Hanson märkis tänasel Pärnu restoranide nädala inspiratsioonipäeval, et Eestis on kaks piirkonda, mida pärgviiruse levik on iseäranis palju mõjutanud: Tallinna vanalinn ja Pärnu.