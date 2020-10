Pärnu filmifestivali peateemaks oli sel aastal "Inimõigused alasti" – osalenud linateostes avati inimõiguste erinevaid tahke. Tänavused festivali auhinnavaibad valmisid tekstiilikunstnik Christi Küti käe all ja on Muhu tradistioonilisest põllest inspireeritud. Eriliseks teeb vaibad hõberahadest tikand, taisese keskel on kaheksakanna ehk muhu männi kujutis.