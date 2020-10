Graafikatehnikas fantaasiamaailm – tuntud animaator avab linnagaleriis näituse

“Naudin protsessi, sest pilti alustades enamasti ei tea, millega asi lõpeb. Kondikava on enam-vähem teada, aga mis sellest lõpuks saab, hakkab alles joonistades tasapisi välja kujunema,” rääkis Bamberg mullu talvel intervjuus Sakalale. “Esialgu kribasin ainult oma lõbuks, kuid peagi tekkis tahtmine teada saada, mida teised mu piltidest arvavad.”

Kunstnikule meeldib samamoodi raamatu ”Karlsson katuselt” peategelasega provotseerida kaaskodanikke nalja ja pauguga. Nii on fantaasiaküllust armastav vildikakunstnik on töödesse peitnud törtsu situatsioonikoomikat ja sarkasmigi – Bamberg austab väga Inglise ehk kuiva, peent ja satiirirohket huumorit. Sellist tüüpi nali on talle justkui lakmus, millega vaatajate naljasoont testida.