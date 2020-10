Pealegi on lõheliste püügikeelu aeg ja neid jõest väljaõngitsejaid ähvardab kopsakas trahv. Ent püügikeelu ajal on antud luba Pärnu jõest lõhet ja siiga püüda Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi selleks volitatud töötajaile, et koguda sugukaladelt niiska ja marja.