Pärnumaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut

Terviseameti teatel on viimasel ajal näha sümptomiteta viiruskandjate osa kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide arv ööpäevas ja see viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub kõiki üles juba kergete haigusnähtudega testima minema.