Pärnumaale lisandus kaks koroonaviirusesse nakatunut

Terviseameti teatel on viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi testima minema.