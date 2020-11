Galerii ⟩ Vallikäärus sättisid end kaamera ette kunstide kooli laululapsed

Kitse jutu järgi tegi tantsuõpetaja Ulla Helin-Mengel esmalt projekti tema laulu “Tähtsad asjad” kohta, et sellest valmiks pärast meeleolukas video. “Kuna see on rohkem solistilugu ega saanud kaasata nii palju laululapsi, kui tahtnud oleks, siis mõtlesime, et prooviks selleks veel ühe uue laulu teha,” rääkis Kits. “Ega ma endale mingit sundust peale pannud: kui tuleb, siis tuleb, ja kui ei tule, pole ka hullu.”