Galerii ⟩ Selgusid Pärnu kaunimad kodud, korrusmaja ja teenindusettevõte

Konkursi komisjon valis neljast linnaosast – Raeküla, kesklinn, Ülejõe, Vana-Pärnu – esiletõstmiseks välja neli kaunist väikeelamut ning Paikuse osavallast ühe ja Audru-Tõstamaa osavallast (need kaks osavalda on konkursil ühe piirkonnana) ühe ilusa väikeelamu. Samuti valiti parima heakorrastusega korruselamu ja parima heakorrastusega teenindus- või tootmisettevõte.

Nurmesalu tõdes, et kena haljastusega kodusid – nii era- kui kortermaju – leidub linnaruumis aina rohkem ja see teeb rõõmu.

“Väga tore, et konkursile tuleb igal aastal üha uusi ja uusi kauni kodu kandidaate. Mul on hea meel ka selle üle, et teenindusettevõttedki panustavad oma ettevõtte ümbruse esteetikasse aina enam. Nägusad aiad, põnev haljastus ning pärnakate hool ja vaev kogu selle ilu hoidmisel ei ole märkamata jäänud meie linna külalistelegi,” märkis linnaaednik.

Kauni kodu konkursi võitjad

Lagle 11, Paikuse osavald

Kandidaadi esitaja: “Olen mõelnud mitu suve järjest, et peaks saatma pildid ema ilusast aiast konkursile. Kõige parem oleks seda aeda oma silmaga vaadata ning ise käia ema murul, mis on talla all pehme kui vaip. Ema on palju vaeva näinud ja aastaid oma aeda kujundanud. Ta hoolitseb ja niidab tihti muru, et seda nii korras hoida. Iluaiaga on võrdselt heas korras tarbeaed.”

Meremetsa tee 6, Audru osavald

Linnaaednik Anu Nurmesalu: “Meremetsa tee 6 pererahvas on hobiaednikud, kellel on nii taimede paljundamise kui ka hooldamisega palju kogemusi. Selles aias kasvab kõik väga lopsakalt: ainuüksi liiliate pikkus on ületanud perenaise oma. Aiakujundus Vahemere-hõnguline. Aed on õie-, lõhna- ja värvirohke igal aastaajal, siin kasvavad rododendronid, pojengid, liiliad, roosid, hortensiad segamini maitsetaimede ja sõnajalgadega.”

Merekalda 29, Vana-Pärnu

Kandidaadi esitaja: “Ema on oma aia eest aastakümneid hoolitsenud ja teeb seda iga päev nüüdki vaatamata kõrgele eale. Tal on liigirikas ja õiterohke aed, mida ta väga armastab.”

Karu 1, Raeküla

Anu Nurmesalu: “Maja piirdeta eesaeda kaunistab oskuslikult kujundatud istutusala, mida läbivat kiviteed ümbritsevad madalad okaspuud, õitsvad põõsad ja värvilised püsikud, mis kõik kokku moodustavad sõltumata aastaajast pilkupüüdva visiitkaardi.”

Hobuse 32, Ülejõe

Anu Nurmesalu: “Perenaise sõnul on nad maja kaunimaks muutmisega tegelnud 20 aastat: alustati seest ja lõpetati väljas. Haljastuses ja taimede valikus on tunda maakodu hõngu ja lihtsust. Elumaja esine voolujooneline kiviala sobitub hästi konteinerhaljastuse ja puidust pingiga, harmoneerudes hoone fassaadiga.”

Seedri 1, kesklinn

Anu Nurmesalu: “Seedri 1 asub ranna rajoonis tänavate ristumiskohas ja püüab möödujate pilke mitme külje pealt: vana väärikas maja uues kuues ning eesaia stiilne kivine lahendus vaheldumisi oskuslikult valitud taimedega mõjub modernselt ja suursuguselt.”

KÜ Maa Sool, Lihula mnt 14, Audru alevik

Kandidaadi esitaja: “Sõites iga päev sellest majast mööda, püüab mu pilku selle maja hoovi maitsekas kujundus ja kaunilt renoveeritud maja ise. Teeb südame soojaks, et korterühistu on oma maja korrashoiuks nii palju vaeva näinud – maja on ümbritsetud imeilusa lilleaiaga.”

Café Grand, Kuninga 25

Anu Nurmesalu: “Väärika ajalooga maja ja kohviku ette on loodud lilleküllane, valgustatud, mõnus korvmööbliga istumisala, mis moodustab üle tänava asuva pargiga ühtse terviku. Välikohviku kujunduses kasutatud skulptuurid vahelduvad konteinerhaljastusega. Õuemööbli valge värv, roosa tooniga taimed ja soe valgus mõjuvad kutsuvalt ja romantiliselt.

Andmed: Pärnu linnavalitsus