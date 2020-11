Teabenõue on väga lihtne asi: ükskõik kes (mõne erandiga) võib esitada nõude, et tutvuda ükskõik millise avalikku teavet sisaldava dokumendiga. Kui dokument sisaldab infot, mis seadusest tulenevatel alustel on määratud asutusesiseseks kasutamiseks, ei tohi seda avalikustada. Aga vastama peab. Tundlik info tuleb kinni katta ja dokument nii avalikustada. Küsija ei pea põhjendama, miks ta infot soovib või mida sellega teeb. Kui nõue on esitatud, peab sellele vastama. Aega selleks on viis, erandjuhtudel kuni 15 tööpäeva.