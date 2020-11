Koroonaviiruse levik kasvab, Pärnumaale lisandus kuus nakatunut

Lääne regionaalosakond jälgib Pärnumaal 165 inimest, kes on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunuga, haigestunuid on 37.

Haiglaravi vajab Eestis 44 COVID-19 patsienti, neist üks on Pärnu haiglas. Juhitaval hingamisel on kaks haiget.

Eestis on seni tehtud ligemale 270 000 esmast testi, nendest 5333 ehk 1,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Statistikat näeb veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate hulga kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide protsent ööpäevas, viidates ohule, et viirus on hakanud levima varjatult. Terviseamet kutsub kõiki üles minema testima juba kergete haigusnähtudega.